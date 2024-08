Chris Martin e Dakota Johnson se separam após sete anos de relacionamento e planos de casamento

O cantor Chris Martin e a atriz Dakota Johnson teriam terminaram o noivado. Conforme divulgado nesta sexta-feira (16) pelo Daily Mail, o casal tentou reatar o relacionamento, contudo não conseguiram.

"Chris e Dakota tentaram desesperadamente nos últimos meses fazer seu relacionamento dar certo. Eles sempre sentirão amor um pelo outro, mas ambos chegaram à conclusão de que o relacionamento não pode ser sustentado a longo prazo", revelou uma fonte próxima ao casal.

Vocalista do Coldplay, o artista, de 47 anos, e a protagonista de "50 Tons de Cinza", de 34, iniciaram o relacionamento em 2017. Uma fonte revelou ao tabloide que eles "aceitaram agora que o relacionamento acabou - e o melhor é seguir em frente". "Ambos são pessoas ocupadas, Chris esteve na Europa com o Coldplay e ambos têm prioridades pessoais, paixões e compromissos de trabalho que não se entrelaçam naturalmente. Eles queriam que funcionasse, mas não funcionou. Agora aceitaram que é melhor seguir em frente", revelou a fonte ao site.

Flagrada em outras turnês da banda, como na do Brasil, ocorrida em 2023, Dakota não acompanha a sequência de shows "Music of the Spheres" na Europa.

Veja também Zoeira De surpresa, Ed Sheeran canta com Taylor Swift durante show em Londres Zoeira Estrela da Casa: veja quem venceu a primeira ‘Prova da Estrela’ do reality show

A atriz também foi flagrada em Malibu, na Califórnia, sem seu anel de noivado. Ela usava o anel desde 2020. Em março, foi relatado ao Page Six, que o casal estava noivo durante seis anos.