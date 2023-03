Em shows do Coldplay, São Paulo aparece com o menor indíce de devolução das pulseiras

Os shows da banda Coldplay no Brasil ocorrem desde sexta-feira (10), em São Paulo, e devem passar por Rio de Janeiro e Curitiba. Um dos momentos marcantes da apresentação é o show de luzes nas pulseiras distribuídas ao público.

Alguns fãs, no entanto, escolhem guardar a pulseira como recordação. Apesar do aviso para entregar o artefato após o show, São Paulo aparece em último lugar no ranking de devolução de pulseiras.

Legenda: Coldplay divulgou índice de devolução das pulseiras Foto: Reprodução

Os fãs de São Paulo entregaram, em média, 79% dos acessórios. Em Buenos Aires, a taxa de devolução foi de 94%. Já em Santiago, o índice foi de 86%. Bogotá aparece um pouco atrás, com 85%.

O ranking de reciclagem foi exibido no show de São Paulo desta segunda-feira (13).

Pulseiras com luzes

A banda pede a devolução das pulseiras para que elas sejam reutilizadas e recicladas. Nos acessórios há grafada a mensagem "Por favor, devolva após o show".

As pulseiras emitem luz a partir do ritmo de cada música, controladas pela produção do Coldplay por radiofrequência. Após os shows, portanto, elas não têm funcionalidade.

A divulgação dos percentuais de devolução gerou discussão nas redes sociais. Enquanto uns apontam que a devolução é importante para a sustentabilidade, outros argumentam do valor sentimental que a pulseira pode ter.

"Vocês que me desculpem, mas a pulseira do show do Coldplay eu não devolvia", confessou um internauta no twitter. "Não entendo a pessoa não devolver a pulseira. Não vai servir para nada! Bora ter consciência", argumentou outro.