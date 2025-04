Previsão do signo de Escorpião para hoje, 18 de abril

Marte, o planeta guerreiro, volta para Leão e o céu muda de tom. Saímos das águas profundas das emoções intensas de um Marte em Câncer e entramos em um novo ciclo, onde é preciso ter coragem para se mostrar, ocupar seu lugar e reacender sua chama interior. O palco da vida está te esperando — você vai fugir dos holofotes ou vai assumir o protagonismo?



A Lua ainda está em Sagitário, formando aspectos tensos que podem trazer confrontos com a verdade. Algumas ilusões podem ruir, algumas certezas cair. Mas, ao mesmo tempo, nasce uma vontade de viver algo novo, de retomar o entusiasmo que talvez tenha sido deixado de lado. É tempo de guardar as fotos, as lembranças e a caixinha de recordação. Enxugue as lágrimas e vá.



Mais tarde, com a chegada da Lua em Capricórnio, vem o chamado à responsabilidade. Pé no chão, sim — mas com o coração aceso. Sonhar, sim — mas estruturando o caminho.



O conselho do dia:

Siga em direção ao que te move com coragem e presença. Mesmo que não tenha todas as respostas, caminhe com entrega, intensidade e verdade. Quando você foca sua energia num só propósito, tudo ao redor começa a se alinhar.

Signo de Escorpião hoje

A intensidade está no ar — e você conhece bem esse lugar. Use isso para se mover com clareza, mas sem obsessão. Hoje é dia de canalizar sua força em algo que realmente valha a pena.

