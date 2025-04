Familiar de Grazi Massafera revelou que Cauã Reymond fez pressão para atriz emagrecer

Mais um capítulo polêmico envolvendo o ator Cauã Reymond veio à tona após diversos veículos noticiarem supostos comportamentos controversos do artista nesta semana, que incluiriam episódios de machismo, discussões e ameaças envolvendo, principalmente, os atores Bella Campos e Humberto Carrão.

Segundo a coluna Gente, da revista Veja, a TV Globo chegou até a suspender gravações da novela nesta quinta-feira (17), para tentar uma conciliação entre Reymond e Bella Campos, que teria se manifestado contra o comportamento do ator. A emissora, no entanto, não se manifestou oficialmente a respeito do assunto.

Por conta da polêmica, outras denúncias de comportamentos abusivos de Cauã voltaram a circular pela internet. Uma delas foi recuperada pelo site de celebridades PurePeople, que, em 2013, entrevistou um familiar de Grazi Massafera que alegou que a atriz e ex-esposa de Cauã teria vivido um relacionamento abusivo com o ator.

Segundo a fonte do site, que não foi identificada, a família de Grazi teria ficado aliviada com a separação dos dois, ocorrida naquele ano, pois Cauã não gostava que os familiares da atriz fossem visitá-la.

Além disso, de acordo com o mesmo familiar, Cauã chegou a pressionar a atriz para emagrecer após o nascimento da filha do ex-casal, Sofia.

"Quando Sofia nasceu, a Cleuza [mãe de Grazi] foi ficar com ela no Rio e cozinhava para a Grazi. Mas ela tinha que comer escondida do Cauã. Ele só queria que ela tomasse um shake para emagrecer", contou a fonte, à época.

Apesar de o casamento ter terminado após boatos de traição por parte de Cauã, os dois mantêm uma relação amigável atualmente e eventualmente compartilham momentos juntos com a filha, hoje com 12 anos. A atriz já afirmou em entrevistas que tem uma relação de parceria com o ex-marido em prol da criação de Sofia.

Ex-esposa de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb comentou polêmica

Além das informações sobre supostos desentendimentos do ator com colegas de cena em 'Vale Tudo', como Bella Campos e Humberto Carrão, a modelo Mariana Goldfarb voltou a publicar relatos sobre ter vivido um relacionamento abusivo nas redes sociais, na última quarta-feira (16), e seguidores interpretaram a mensagem como uma indireta sobre a relação com Cauã.

"Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote.", escreveu Goldfarb nos Stories.