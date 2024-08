Floresta x Athletic/MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (17), às 19h30 (de Brasília), contra o Athletic/MG no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), em jogo pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida por: DAZN, Nosso Futebol +.



PALPITE PARA O JOGO



Floresta embalado

A equipe cearense vem embalada com 7 jogos de invencibilidade, sendo 3 vitórias e 4 empates, sequência que o tirou da última colocação para 13ª com 19 pontos. Com 3 de vantagem para o Z4, o Verdão pode garantir a permanência na Série C com um empate, caso os adversários diretos tropecem.

"Que a gente busque duas vitórias nesses jogos para coroar o trabalho estamos fazendo nessa reta final da primeira fase da Série C. Sabemos que são partidas muito difíceis mas, hoje, a nossa equipe está bem preparada para enfrentar qualquer outra da competição. Esperamos fazer dois bons jogos para fecharmos essa primeira fase com chave de ouro”, declarou o treinador Marcelo Cabo.

O adversário é um dos melhores times da competição e já está classificado para a 2ª Fase, em 2º com 34 pontos, mas ainda busca encerrar a 1ª Fase na liderança. O líder é o Botafogo/PB com 35 pontos.





PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Floresta

Luiz Daniel; Alisson, Lucas Santos, Ícaro; Diego Ferreira, Marcelo, Wescley e Pará; Jean Silva (Felipe Marques), Lohan e Romarinho. Técnico: Marcelo Cabo



Athletic/MG

Glauco; Douglas Pelé, Danilo, Edson (Sidimar) e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga (Geovane); Welinton Torrão, Denilson e Paul Villero. Técnico: Roger Silva



Floresta x Athletic | FICHA TÉCNICA



Competição: 17ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: PV, em Fortaleza (CE)

Data: 17/08/2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Jordana Pereira Batista (GO)