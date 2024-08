Além de Endrick e Vini Jr: saiba quais os atletas brasileiros que vão jogar o Campeonato Espanhol

A temporada 2024/25 da La Liga começa nesta sexta-feira (16) e, como de costume, muitos brasileiros vão disputar a competição. O Campeonato Espanhol de futebol terá, a princípio, 12 atletas nascidos no Brasil.

Como no último ano, mas desta vez isoladamente, o Real Madrid, atual campeão da competição, é o clube com mais atletas brasileiros em seu plantel — com 5. Logo na sequência, o Real Valladolid — time do ex-atacante do pentacampeão do mundo, Ronaldo Fenômeno — possui 3 atletas nascidos no Brasil, sendo o segundo clube desta lista.

Repleto de brasileiros em sua história, o Barcelona é o terceiro clube que mais possui atletas tupiniquins na competição — com 2. Por fim, Sevilla e Celta de Vigo, ambos com 1 atleta brasileiro cada, fecham a lista brasileira atuando no país espanhol.

MENOS ATLETAS

Apesar da chegada de novos brasileiros na competição — como o atacante Endrick, do Real Madrid, e o zagueiro Lucas Rosa, do Real Valladolid —, pelo segundo ano seguido, o número de jogadores brasileiros no torneio é inferior ao ano anterior. Na temporada 2023/24, 20 brasileiros iniciaram a temporada representando clubes do futebol espanhol.

Entre os brasileiros que saíram da La Liga, está o zagueiro Kaiky e o atacante Léo Baptistão, que permanecem no futebol espanhol, porém, o Almería — time no qual ambos pertencem — foi rebaixado para a segunda divisão local. Além deles, o atacante Lázaro, que também estava no Almería, se transferiu para o Palmeiras, e não disputará a La Liga.

O lateral-direito Yan Couto e o atacante Savinho, que foram grandes destaques da última edição do torneio pelo Girona, também foram transferidos, para o Borussia Dortmund e Manchester City, respectivamente, e não disputarão esta edição da La Liga.

Por fim, os goleiros Victor Aznar e Daniel Fuzato, o zagueiro Gabriel Paulista, os laterais Abner e Lucas Pires, o volante Fernando, e os atacantes Willian José, Luiz Henrique e Samuel Lino completam a lista de atletas brasileiros que disputaram a edição 2023/24 do torneio e não disputarão a deste ano.

VEJA OS ATLETAS BRASILEIROS QUE DISPUTARÃO A LA LIGA NESTA TEMPORADA

REAL MADRID

Éder Militão (Zagueiro)

Reinier (Meia)

Rodrygo (Atacante)

Vinicius Jr. (Atacante)

Endrick (Atacante)

REAL VALLADOLID

Lucas Rosa (Zagueiro)

Kenedy (Meia)

Marcos André (Atacante)

BARCELONA

Raphinha (Atacante)

Vitor Roque (Atacante)

SEVILLA FC

Marcão (Zagueiro)

CELTA DE VIGO