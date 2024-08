Grêmio x Bahia: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Grêmio entra em campo neste sábado, 17 de agosto às 16:00h (horário de Brasília), contra o Bahia pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

O time gaúcho é o 14º da Série A com 24 pontos, enquanto o Tricolor de Aço é o 7º com 35.

Palpites

Escalação

Grêmio:

Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme (Mayk); Dodi, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo. Técnico: Renato Gaúcho.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Yago Felipe) e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

