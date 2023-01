Fortaleza anuncia a contratação do goleiro João Ricardo, ex-Ceará

O Fortaleza Esporte Clube anunciou a contratação do goleiro João Ricardo, ex-Ceará, na noite desta segunda-feira (2). Destaque da equipe do Vovô na última temporada, o atleta agora integra o setor defensivo do Tricolor.

Ele está fechado com o novo time até dia 31 de dezembro de 2024. Conforme o Fortaleza, a contratação pode ser renovada por mais um ano.

A despedida do Ceará ocorreu no final de 2022. Em publicação em suas redes sociais no dia 31 de dezembro, o jogador falou sobre sua saída do clube, agradeceu aos profissionais que trabalharam como ele e destacou que 'mudanças fazem parte'.

“Mudanças fazem parte das nossas vidas e também da minha profissão. Hoje chega ao fim minha passagem pelo Ceará. Foram 75 jogos em duas temporadas. Agradeço a todos os atletas, funcionários, dirigentes e torcedores por todo carinho e apoio dado nesses dois anos, abraço e que Deus abençoe”, escreveu o jogador, na época.

Destaque defensivo

O atleta João Ricardo Riedi, 34 anos, nasceu no município de Mariano Moro, Rio Grande do Sul, tendo passado por clubes como Brusque, Veranópolis, Paysandu, Icasa, Paraná, América Mineiro, Chapecoense, Ceará e Fortaleza.

Pelo Ceará, na temporada de 2022, João disputou Campeonato Cearense, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Sul-Americana.