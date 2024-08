Ceará x Mirassol: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará enfrenta o Mirassol, neste sábado (17), às 17h, pela 21ª rodada da Série B. Na disputa da parte de cima da tabela da competição, o Vozão tenta retomar o caminho das vitórias depois de resultado negativo fora de casa. O confronto está marcado para a Arena Castelão, que deve ter mais de 30 mil alvinegros, na capital cearense.

Depois da derrota marcada por equívocos da arbitragem contra o Goiás, o Vozão tenta “virar a página” na segundona e convocou a torcida para o confronto deste sábado. O resultado negativo em Goiânia quebrou sequência de quatro jogos sem derrota. O duelo diante do time paulista marca o retorno do técnico Léo Condé ao comando alvinegro, depois de ficar de fora nos dois últimos jogos por conta de cirurgia no intestino.

Do outro lado, o Mirassol vem de cinco jogos sem tomar gol e sem derrota na Série B. Neste recorte, o time paulista tem quatro vitórias e um empate, o que deixa a equipe numa posição privilegiada no G-4 da competição. Sob comando de Mozart Santos, o Leão tem a segunda melhor defesa da segundona e, no recorte até aqui, somou 35 pontos com 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXA E RETORNOS NO VOZÃO

Depois de tomar o terceiro amarelo contra o Goiás, o zagueiro David Ricardo cumpre suspensão e desfalca o Ceará. Com isso, a vaga deve ser preenchida por Ramon Menezes que retorna à titularidade. Outro que pode ficar de fora é o meio-campista Lourenço, que sentiu luxação no ombro e foi substituído no último jogo.

Apesar disso, o volante Richardson e o atacante Facundo Barceló estão na fase final de transição e podem pintar como opções para o time. O primeiro trata incômodo na fascite plantar, enquanto o uruguaio lesionou o músculo adutor da coxa direita.

Outro retorno é na beira do campo, com Léo Condé no comando do time depois de ficar de fora contra Guarani e Goiás. O treinador passou por procedimento cirúrgico no intestino, no início de agosto, e teve que ser substituído por Anderson Batatais, auxiliar da comissão técnica permanente do clube.

ATAQUE ALVINEGRO

Com quatro gols nos últimos quatro jogos, Erick Pulga voltou a ser protagonista, em números, com a camisa do Ceará. O atleta puxa a artilharia na segundona com seis tentos marcados até aqui, à frente de Saulo Mineiro, que balançou as redes em cinco oportunidades. Depois deles, vem o trio que tem quatro gols na Série B: Lourenço, Barceló e Aylon.

O quinteto é responsável por 23 dos 32 gols feitos pelo Vozão na Série B. Os números deixam o time de Porangabuçu como segundo melhor ataque da competição. Até o início da rodada, o Alvinegro fica atrás apenas do Santos, que marcou 33 vezes até aqui.

Para além da bola na rede, outro atleta que vive bom momento é o meia Lucas Mugni, que lidera os passes para gols do time na temporada. O camisa 10 é responsável por oito assistências até aqui e é um dos “homens de confiança” de Condé no meio-campo do Ceará.

COMO CHEGA O MIRASSOL?

O destaque no momento fica para Alex Muralha, goleiro que não sofre gols há cinco partidas pelo Mirassol. No meio disso, teve até pênalti defendido pelo arqueiro de 34 anos que ostenta a segunda melhor defesa da competição. Em 19 partidas feitas com o time na segundona, o atleta teve a meta vazada em 12 oportunidades.

O Leão, como é conhecido o time da cidade do interior paulista, sofreu apenas 14 gols até aqui e balançou as redes em 21 oportunidades. O artilheiro do Mirassol na segundona é o atacante Dellatorre, com sete gols marcados. Quando o recorte é de toda temporada, o jogador balançou as redes adversárias em 14 oportunidades em 29 partidas, inclusive, no último jogo diante do Brusque.

A lista de velhos conhecidos é puxada por Chico Kim, que atuou no Ceará em 2019 e vive a segunda temporada no time paulista. Léo Gamalho é outro que passou em Porangabuçu e fez 6 gols em 25 partidas por aqui. O último recém-contratado foi Iury Castilho, atacante que fazia parte do elenco alvinegro rebaixado em 2022.

Além desses, a equipe mirassolense conta com outros experientes no elenco, são os casos do zagueiro Luiz Otávio (ex-Bahia e Chapecoense), o lateral-direito Zeca (ex-Santos e Vitória) e o meia Gabriel (ex-Flamengo).

REENCONTRO DOS TIMES

Pelo primeiro turno, no interior de São Paulo, o Mirassol levou a melhor e bateu o Ceará por 3 a 2, com gols de Fernandinho, Gabriel e Danielzinho, enquanto Aylon e Janderson descontaram para o Vovô. Daquele time, cinco atletas não são mais titulares no time alvinegro e o comando técnico agora também é outro.

As equipes fazem, na Arena Castelão, o quarto duelo na história. O confronto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate. Ano passado, também em casa e pela Série B, o Ceará venceu o adversário paulista por 2 a 0, com gols de Erick Pulga e Guilherme Bissoli.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Jean Írmer, De Lucca, e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Gabriel, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart Santos.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X MIRASSOL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 17/08/24 (sábado)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Jean Márcio dos Santos (RN)

Assistente 2: Luís Carlos de França Costa (RN)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

AVAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)