Talisson se diz ansioso para jogar diante da torcida do Ceará e fala de suas características

Reforço recém-chegado do Ceará, o atacante Talisson fez a estreia com a camisa alvinegra no duelo contra o Goiás, na última segunda-feira (12). A atuação, no entanto, foi rápida e longe do torcedor do clube, o que faz com que o agora dono da camisa 70 espere a partida deste sábado, no Castelão, contra o Mirassol, cheio de expectativas.

"Estou bastante ansioso para esse primeiro contato com a torcida. Todo mundo fala que não tem nada igual e a torcida está abraçando o clube, isso é importante. Creio que vai ser uma resposta positiva, um encontro bem legal e espero dar um retorno para eles", disse o jogador, na apresentação oficial, realizada nesta quinta-feira (15). O público antecipado do jogo já ultrapassa 22 mil.

Talisson, no entanto, vai ter que primeiro batalhar por espaço no Vovô. Nas pontas, ele concorre com Erick Pulga, Lucas Rian e Facundo Castro, além de Saulo Mineiro e Aylon algumas vezes. "Vai ser uma disputa boa, natural, acho que isso aí a gente tem que deixar pro Condé e estarei disponível para ele. Que todos possam contribuir em prol do Vozão", comentou o atacante.

Ele se sente à vontade jogando como ponta, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas também pode atuar centralizado no ataque. Questionado sobre as próprias características, pontuou: "Minhas características são velocidade, drible, a questão de fazer a nove também, tenho feito ultimamente no Bragantino, o falso 9 para atacar os espaços".

Escolha e missão

Talisson revelou que tinha outras opções quando foi procurado pelo Alvinegro, inclusive convites de clubes que disputam a divisão de elite do Campeonato Brasileiro. A ligação dos dirigentes do Vovô, no entanto, foi a que mais balançou. “Mexeu muito comigo, teve times da Série A, Série B, times de fora, mas meu coração estava pedindo para vir pro Ceará e tenho certeza que foi a melhor escolha que fiz", afirmou.

O camisa 70 também disse que aceitou o convite porque busca novos desafios para a carreira dele, que tem apenas 22 anos. A luta por recolocar o Vovô na Série A é um deles. “Creio sim que a gente vai subir o Ceará", disse.