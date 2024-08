Após reunião com dirigente da Jacuipense, Ceará opta por trazer Eric por empréstimo; veja detalhes

Após reunião entre dirigentes da Jacuipense-BA e do Ceará, ficou definido que a contratação do lateral-esquerdo Eric, por parte do Vovô, será mesmo por empréstimo. Houve uma conversa sobre transferência definitiva, mas optou-se apenas por uma cláusula de opção de compra.

O jogador será cedido ao Vovô até julho de 2025, mas no final deste ano o Alvinegro já poderá acionar a cláusula de compra. Devolvido pelo Vila Nova após pagamento de compensação financeira, Eric já teve o contrato com a Jacuipense reativado e resta agora apenas oficializar o empréstimo. No BID, inclusive, ele já aparece com a camisa do Ceará.

Legenda: Eric terá contrato com o Vovô até novembro de 2025 Foto: Comunicação/Vila Nova FC

Em Fortaleza desde o fim da semana passada, Eric já treina em Porangabuçu com os demais jogadores e o departamento de futebol do clube aguardava apenas o recebimento das súmulas dos jogos do Vila Nova, via CBF, para atestar que o atleta não havia estourado os oito jogos possíveis na Série B do Brasileiro.

Com 24 anos, Eric pode jogar também como volante e na atual temporada fez 21 jogos e deu três assistências. Ele será a quinta contratação do Alvinegro na atual janela de transferências. Até aqui o clube já contratou Lucas Rian, Andrei, João Pedro e Talisson.