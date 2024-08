Ceará 'contra tudo e contra todos' na Série B | CearáCast

Depois de derrota para o Goiás marcada por equívocos da arbitragem, a torcida do Ceará emplacou a campanha "contra tudo e contra todos" na Série B. Para debater o returno do Vozão, o sentimento do torcedor e a resenha nas redes sociais, o episódio contou com as participações de João Barros, criador do Ceará Mil Grau, e Caio Ricini, que faz conteúdos para o Galera Alvinegra.

Com apresentação de Samuel Conrado, o CearáCast destacou ainda elenco que o técnico Léo Condé tem nas mãos e a influencia das páginas nas tomadas de decisões da política do clube alvinegro.

Legenda: João Victor Barros, é criador do Ceará Mil Grau, e Caio Ricini, que faz parte do perfil da Galera Alvinegra, participaram do episódio do CearáCast Foto: Samuel Conrado/SVM

ASSISTA O CEARÁCAST