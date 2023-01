Estreia do Fortaleza na temporada tem ingressos esgotados

O Fortaleza informou na tarde desta quarta-feira (11) que os ingressos para a estreia da equipe na temporada estão esgotados. O Fortaleza encara o Iguatu no próximo sábado (14), no Estádio Presidente Vargas (PV), às 16h. Mais de 18 mil torcedores tricolores devem comparecer ao estádio para acompanhar a partida.

O número divulgado pelo clube é de 18.822 torcedores confirmados para a partida de estreia na temporada. Desses, 16.539 são sócios-torcedores que realizaram check-in e confirmaram presença. Além desses, 2.283 ingressos foram vendidos, totalizando um público de quase 19 mil torcedores. A capacidade total do estádio é de 20.166 torcedores.

REENCONTRO COM A TORCIDA

A torcida do Fortaleza irá reencontrar o time após pouco mais de dois meses do último jogo da equipe como mandante. A última partida do Tricolor do Pici em casa aconteceu no dia 9 de novembro de 2022, na goleada por 6 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão 2022. A partida aconteceu na Arena Castelão.

CARAS NOVAS NO PICI

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda segue em treinamentos preparatórios para o início da temporada. O período de pré-temporada foi movimentado, sobretudo em relação ao mercado de transferências. O clube anunciou o goleiro João Ricardo, os laterais-esquerdos Bruno Pacheco e Lucas Esteves, o volante Tomás Pochettino, o meia Christian Bernardi e o ala Yago Pikachu.