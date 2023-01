Marcelo Paz ressalta melhorias no Fortaleza e pede um 'Castelão lotado de sócios'; veja vídeo

O Fortaleza começa 2023 com um grande desafio para o torcedor: chegar aos 60 mil sócios. O presidente Marcelo Paz convocou os tricolores para alcançar o número. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (10), o dirigente também destaca as melhorias feitas no clube.

O Tricolor tem 41.049 sócios-torcedores até a publicação desta matéria. O clube encerrou o ano anterior com o número em crescimento e projeta arrecadar mais de R$ 30 milhões em receitas vindas dos associados.



No Instagram, Paz escreveu: "Jogar junto! Todos e cada um. É o pouco de muitos. Tamo junto e vamos construir um grande ano. Jogo a jogo com muita humildade!", disse o presidente.

No vídeo, o dirigente do Fortaleza relembra 2022 e pontua melhorias feita no clube com foco nesta temporada. Veja a mensagem:

"2022 foi muito bonito, emocionante, mas passou. Estamos em um novo ano. E em 2023, a diretoria entrou em campo, está montando um time muito forte, competitivo, para o nosso torcedor.

Ao mesmo tempo, seguimos com uma revolução estrutural no Pici. Melhorando o espaço, a academia, o hotel, tudo para melhorar os nossos a tletas.

Para onde você olha, tem novidade. São instalações novas, equipamentos novos e modernos, sistemas, gestão, software e certificações.

Os jogadores também já entraram em campo. Por enquanto, para treinar e, em breve, para jogar. Agora precisamos que voce, torcedor, também entre em campo e faça a sua parte, como sempre fez, como fez em 2022.

Mas, lembre, 2022 ficou no passado. A torcida precisa entrar em campo também em 2023. Compre produtos oificiais e, principalmente, seja sócio do Fortaleza Esporte Clube. Precisamos de 60 mil sócios. Um Castelão lotado de sócios", conclui.

O Fortaleza tem montado um bom elenco para a temporada. Sob comando de Vojvoda, o tricolor trabalha para chegar ainda mais competitivo nas competições de 2023. A estreia em campo será neste sábado, diante do Iguatu, pelo Campeonato Cearense.