Fortaleza encaminha empréstimo do atacante David da Hora ao Juventude

O Fortaleza encaminhou o empréstimo do atacante David da Hora ao Juventude-RS. O atleta, de 23 anos, desembarca em Caxias do Sul nesta terça-feira (10) para assinar vínculo até dezembro com o clube gaúcho, sem opção de compra. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.

Revelado pelo Vitória-BA, David da Hora chegou ao Fortaleza em maio de 2022, após rescindir vínculo com o Metalist, da Ucrânia, em virtude da invasão russa ao país. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, não disputou partidas.

O atleta tem contrato com o Fortaleza até 2025.