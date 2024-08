Ceará divulga boletim médico com dois desfalques para jogo contra o Mirassol; saiba quais

O Ceará atualizou a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico neste sábado (17), e o técnico Léo Condé segue com desfalque de três atletas. A novidade é a presença do meio-campista Lourenço. Após cair no último jogo do Vovô, contra o Goiás, o meia sofreu uma lesão no ombro direito e está em tratamento com a fisioterapia.

Dentre os três desfalques, o principal problema é com o zagueiro Gabriel Lacerda, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e também no menisco. O defensor segue no processo de fisioterapia, porém, ainda não realizou a cirurgia.

Além deles, o atacante Facundo Barceló, que estava em tratamento de uma lesão no adutor, passou para a fase de transição. O Ceará enfrenta o Mirassol em mais uma rodada da Série B. Acompanhe ao vivo e em tempo real.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira.