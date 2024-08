Ceará, Fortaleza e outros clubes lamentam morte de Silvio Santos, ícone da tv

O apresentador Silvio Santos, morto neste sábado (17) aos 93 anos, foi homenageado por Fortaleza, Ceará e outros clubes pelo país. As equipes manifestaram pesar pelo falecimento do fundador do SBT e um dos maiores comunicadores do Brasil.

O empresário morreu no início da manhã, enquanto estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa foi uma broncopneumonia após infecção de Influenza (H1N1).

A CBF determinou que todos os jogos deste sábado terão um minuto de silêncio em homenagem a Silvio. Já a Federação Cearense de Futebol (FCF) decretou luto oficial e bandeira a meio mastro durante três dias.

FORTALEZA

CEARÁ

BAHIA

GRÊMIO

PONTE PRETA

ATLÉTICO

CORINTHIANS

VASCO

SÃO PAULO

FLUMINENSE

SANTOS

PALMEIRAS

BOTAFOGO

FLAMENGO

INTERNACIONAL

FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL

"É com grande pesar que a Federação Cearense de Futebol lamenta o falecimento do apresentador e empresário Silvio Santos. Um dos maiores comunicadores do nosso país nos deixou na manhã deste sábado, 17 de agosto, aos 93 anos.

Filho de imigrantes, Senor Abravanel, o seu nome de batismo, nasceu no Rio de Janeiro em 1930 e ao longo da sua vida serviu ao grupo de paraquedismo do Exército Brasileiro ainda na juventude e trabalhou nas ruas cariocas como camelô. Como uma voz potente, se encontrou no rádio onde atuou nas Rádios Mauá, Tupi e a Nacional de São Paulo.

Do rádio aos palcos, Silvio Santos como era conhecido por todos, se tornou o símbolo dos domingos na telinha do povo brasileiro. O Programa Silvio Santos, sua principal marca, trouxe muitas alegrias, entretenimento e prêmios para o auditório vibrante presente nas gravações e a todos os telespectadores. Com muita irreverência e presença de palco, Silvio trouxe à televisão o programa mais duradouro do mundo com um único apresentador, premiado pelo Guinness World Records em 1993.

O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, decretou luto oficial e bandeira a meio mastro durante três dias. Nas partidas do futebol cearense durante o final de semana, serão respeitados um minuto de silêncio."