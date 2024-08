Iguatu x Manaus: confira horário, palpites e prováveis escalações

Iguatu e Manaus se enfrentam neste sábado (17) pela partida de volta das oitavas de final da Série D do Brasileiro. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no estádio Morenão, em Iguatu. A primeira partida acabou empatada pelo placar de 2 a 2.

Caso a partida acabe em mais um empate, as equipes irão para a disputa de pênaltis. Quem avançar para as quartas de final disputa o acesso para a terceira divisão nacional.

Fator casa

O Iguatu conta com o fator casa para avançar de fase. Isso porque a equipe comandada por Flávio Araújo não perde há quatro jogos e segue 100% em casa na quarta divisão.

Na classificação geral, o time cearense tem a sexta melhor campanha. E em 2024 tem 27 jogos, 12 vitórias, nove empates e seis derrotas. São 28 gols marcados e 22 sofridos.

Ainda na primeira fase, terminou na segunda posição do grupo A3, com 27 pontos distribuídos em oito vitórias, três empates e três derrotas, o que gerou um aproveitamento de 64%. Para chegar até essa decisão, o time cearense bateu a Jacuipense-BA, por 2 a 1, no agregado, na segunda fase do torneio.

O Manaus tirou da disputa do campeonato a equipe do Maranhão nos pênaltis.

Às vésperas da disputa, a equipe da região Norte rescindiu com os dois meias Histone e Gustavo Henrique.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Iguatu: Mauro Iguatu; Júlio Ferrari, Ueles, Júlio Nascimento e Max Oliveira; Guidio, Fernando Ceará e Diego Viana; Pedrinho, Thiago Bahia e Otacílio. Técnico: Flávio Araújo.

Provável escalação do Manaus: Samuel Pires, Caio Hila, Jefferson, Gabriel Recife, Milliano, Gharib, Derlan, Adenilson, Vitinho, Renanzinho e Rafael Ibiapino (Joel). Técnico: Cristian de Souza.

FICHA TÉCNICA | IGUATU X MANAUS

Competição: Oitavas de final da Série D do Brasileiro.

Data: 17 de agosto, sábado.

Local: Estádio Morenão, em Iguatu.

Horário: 18 horas (de Brasília).