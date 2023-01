Premiação da Libertadores 2023: saiba quanto o Fortaleza pode ganhar se avançar na competição

O Fortaleza receberá pelo menos 500 mil dólares pela sua participação na Copa Libertadores em 2023. Por entrar na “Fase 2” da competição, o Tricolor do Pici vai embolsar a quantia de meio milhão de dólares. O valor total da premiação, porém, pode ultrapassar os 4 milhões de dólares, caso o Leão conquiste uma vaga na fase de grupos do torneio.

A Conmebol detalhou nesta segunda-feira (9) os valores das premiações por participação na Libertadores de 2023, destacando um crescimento de 21% no valor das premiações em comparação com a temporada anterior. O valor total a ser distribuído pela entidade na Libertadores será de 207,8 milhões de dólares.

ENTENDA A DISTRIBUIÇÃO DAS PREMIAÇÕES POR PARTICIPAÇÃO:

Os clubes que participarem da Fase 1 da Libertadores receberão premiação de 400 mil dólares

da Libertadores receberão premiação de Os clubes que participarem da Fase 2 da Libertadores receberão premiação de 500 mil dólares

da Libertadores receberão premiação de Os clubes que participarem da Fase 3 da Libertadores receberão premiação de 600 mil dólares

da Libertadores receberão premiação de Os clubes que participarem da Fase de Grupos da Libertadores receberão premiação de 3 milhões de dólares

da Libertadores receberão premiação de Os clubes que participarem das oitavas de final da Libertadores receberão premiação de 1,25 milhão de dólares

da Libertadores receberão premiação de Os clubes que participarem das quartas de final da Libertadores receberão premiação de 1,7 milhão de dólares

da Libertadores receberão premiação de Os clubes que participarem das semifinais da Libertadores receberão premiação de 2,3 milhões de dólares

da Libertadores receberão premiação de O clube que for vice-campeão receberá premiação de 7 milhões de dólares

receberá premiação de O clube que for campeão receberá premiação de 18 milhões de dólares

SITUAÇÃO DO FORTALEZA

O Fortaleza entrará na Libertadores na “Fase 2”. Dessa forma, a equipe tricolor garante a premiação de 500 mil dólares. Caso elimine o Deportivo Maldonado e garanta classificação para a “Fase 3”, o Leão garantirá mais 600 mil dólares de premiação. Caso avance novamente e conquiste vaga na fase de grupos, o Fortaleza garantirá mais 3 milhões de dólares de premiação. A soma desses valores resulta em 4,1 milhões de dólares.

PREMIAÇÃO POR CADA VITÓRIA NA FASE DE GRUPOS

Caso conquiste uma vaga na fase de grupos, o Fortaleza poderá embolsar ainda mais dinheiro com premiações. Isto porque a Conmebol determinou que os clubes receberão uma premiação de 300 mil dólares por cada vitória na fase de grupos da Libertadores. Esta premiação é exclusiva para a fase de grupos.

DUELO DO LEÃO NA PRÉ-LIBERTADORES

O Fortaleza decide a vaga na próxima fase da Libertadores contra o Deportivo Maldonado-URU. A partida de ida entre as equipes será no dia 23 de fevereiro, no Estádio Domingo Burgueño, em Punta Del Leste (URU), às 21h. Já o confronto decisivo será no dia 2 de março, mesmo horário, na Arena Castelão.