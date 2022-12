Conmebol anuncia data e horário para os jogos do Fortaleza na pré-Libertadores

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (22) a data e os horários dos confrontos da pré-Libertadores de 2023. O Fortaleza decide a vaga na próxima fase da competição dentro de casa. Os confrontos com o Deportivo Maldonado-URU acontecem nos dias 23 de fevereiro e 2 de março.

A partida de ida entre as equipes será às 21h, no dia 23 de fevereiro, no estádio Domingo Burgueño, em Punta Del Leste-URU. Já o confronto decisivo da volta será no dia 2 de março, mesmo horário, na Arena Castelão.

Os duelos serão transmitidos com exclusividade pela Paramount.

