Suspenso, Pikachu não jogará pelo Fortaleza em duas partidas da Libertadores; veja motivo

O ala Yago Pikachu não poderá jogar as duas partidas entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, pela pré-Libertadores 2023. O jogador de 30 anos foi expulso nas oitavas de final da Libertadores 2022, no duelo entre Fortaleza e Estudiantes. Pikachu foi punido com duas partidas de suspensão e desfalcará o Leão na segunda fase da pré-Libertadores.

Yago Pikachu recebeu cartão vermelho direto após cometer uma falta dura em Mauro Boselli, aos 21 minutos do primeiro tempo do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores 2022. A partida aconteceu no dia 7 de julho e marcou a eliminação do Fortaleza da competição internacional. Após a expulsão, o ala deixou o campo chorando.

As consequências da expulsão de Pikachu serão sentidas na próxima edição da Libertadores. Por conta da punição recebida pelo jogador, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o ala nos dias 23 de fevereiro e 2 de março, quando o Fortaleza enfrentará o Deportivo Maldonado, do Uruguai, na segunda fase da pré-Libertadores.

RETORNO AO FORTALEZA

Yago Pikachu foi o primeiro reforço oficial anunciado pelo Fortaleza para a temporada 2023. O jogador de 30 anos estava no Shimizu S-Pulse, do Japão, e retornou ao Fortaleza por empréstimo até o fim de 2023, com opção de compra.