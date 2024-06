Floresta vence o Caxias no PV e sai do Z-4 da Série C do Brasileirão

O Floresta venceu o Caxias por 2 a 1 na noite deste domingo (30), no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), em partida válida pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão 2024, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Ícaro, em cobrança de pênalti no primeiro tempo, abriu o placar para o Floresta. Ricardo Lima, jogador do Floresta, acabou fazendo um gol contra no segundo tempo e empatando para o Caxias. Nos acréscimos, Jean Silva marcou o gol da vitória do Floresta.

O time cearense ocupa momentaneamente a 15ª colocação da Série C do Brasileirão 2024, com nove pontos conquistados em 11 jogos. Na próxima rodada, o Verdão da Vila visita o São José, na próxima segunda-feira (8).