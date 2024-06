Espanha x Geórgia na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Espanha e Geórgia entram em campo neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Rhein Energie Stadion, em Colônia, para disputar as oitavas de final da Eurocopa 2024. No curto retrospecto geral entre as seleções são 7 jogos oficiais, com 6 vitórias da Espanha e 1 vitória da Geórgia.

A seleção espanhola chega para a fase de mata-mata da competição após avançar na primeira posição do Grupo B. Já a seleção georgiana avançou como uma das terceiras equipes mais bem colocadas da competição.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Cazé TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha

Titulares: Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Pedri, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams.

Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Pedri, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis De La Fuente.

Geórgia

Titulares: Giorgi Mamard­ashvili; Kakabadze; Kvirkvelia, Kashia, Dvali e Tsitai­shvili; Giorgi Chakvetadze, Otar Kiteishvili e Giorgi Kochor­ashvili; Georges Mikautadze e Khvicha Kvarat­skhelia.

Giorgi Mamard­ashvili; Kakabadze; Kvirkvelia, Kashia, Dvali e Tsitai­shvili; Giorgi Chakvetadze, Otar Kiteishvili e Giorgi Kochor­ashvili; Georges Mikautadze e Khvicha Kvarat­skhelia. Técnico: Willy Sagnol.

Espanha x Geórgia | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Eurocopa

Local: Estádio Rhein Energie Stadion, em Colônia (Alemanha)

Data e Horário: domingo (30), às 16h (de Brasília)