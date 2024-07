Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário; veja retrospecto no estádio

O Fortaleza busca conquistar nesta quarta-feira (3) a sua primeira vitória contra o Vasco no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). As duas equipes se enfrentam no estádio às 20h pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.

De acordo com levantamento feito pelo historiador David Barboza, o Tricolor do Pici já disputou sete partidas contra o Vasco em São Januário. Destas sete partidas, o Fortaleza foi derrotado em cinco oportunidades e conquistou dois empates.

VEJA O RETROSPECTO ENTRE VASCO E FORTALEZA EM SÃO JANUÁRIO

15/04/1984 - Vasco 2 X 0 Fortaleza

07/10/2006 - Vasco 2 X 0 Fortaleza

28/07/2009 - Vasco 2 X 1 Fortaleza

13/10/2019 - Vasco 1 X 0 Fortaleza

19/11/2020 - Vasco 0 X 0 Fortaleza

18/10/2023 - Vasco 1 X 0 Fortaleza

21/05/2024 - Vasco 3 X 3 Fortaleza

Legenda: O Fortaleza foi eliminado pelo Vasco nos pênaltis em São Januário/RJ pela Copa do Brasil Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Além dessas partidas, o Fortaleza já enfrentou o Vasco fora de casa em outras três oportunidades: em 1984, Vasco 1 X 0, no Maracanã; em 2003, Vasco 1 X 1 Fortaleza, em Manaus; em 2005, Vasco 0 X 0 Fortaleza, em Volta Redonda.

