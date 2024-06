Inglaterra x Eslováquia na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Inglaterra e Eslováquia entram em campo neste domingo (30), às 13h (de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, para disputar as oitavas de final da Eurocopa 2024. No curto retrospecto geral entre as seleções são 6 jogos oficiais, com 5 vitórias da Inglaterra e 1 empate.

A seleção inglesa chega para a fase de mata-mata da competição após avançar na primeira posição do Grupo C. Já a seleção eslovaca avançou como uma das terceiras equipes mais bem colocadas da competição.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Cazé TV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi e Kieran Trippier (Luke Shaw); Declan Rice, Conor Gallagher (Alexander-Arnold) e Jude Bellingham; Bukayo Saka, Phil Foden (Anthony Gordon) e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Eslováquia

Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Skriniar e Dávid Hancko; Stanislav Lobotka, Ondrej Duda e Juraj Kucka; Lukás Haraslín, Ivan Schranz e Róbert Bozeník (David Strelec). Técnico: Francesco Calzona.

Inglaterra x Eslováquia | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Eurocopa

Local: Estádio Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (Alemanha)

Data e Horário: domingo (30), às 13h (de Brasília)