Fortaleza encerra ano com número de sócios em crescimento e projeta arrecadação recorde em 2023

O Fortaleza encerrará 2022 com aumento de mais de 12 mil associados (12.103) no programa de sócios-torcedores do clube, totalizando 39.778. Isso representa um crescimento de 43,5%. Em janeiro, o time leonino detinha 27.675 adimplentes.

Durante o ano, com as conquistas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, a boa fase na Taça Libertadores da América e a campanha de recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube manteve a média de associados, vivendo o ápice entre abril e julho, quando o clube conseguiu ultrapassar a marca de 40 mil sócios-torcedores.

O clube finaliza o ano com 39.778 adimplentes. Comparado ao obtido em abril, quando somava 42.887, teve perda de 7,82% sócios-torcedores.

Para 2023, o clube projeta arrecadação recorde com sócio-torcedor: mais de R$ 30 milhões.

Veja linha do tempo do Sócio Fortaleza

Legenda: Fortaleza teve crescimento de mais de 12 mil associados em 2022 Foto: Arte SVM

Veja valores do Sócio Fortaleza em 2022

Leão do Interior (mensal): R$ 32,90

Leão Fiel (mensal): R$ 51,90

Leão de Aço (mensal): R$ 104,90

Leão do Pici (mensal): R$ 204,90

Sócio Propietário (mensal): R$ 209,00

Conselheiro (mensal): R$ 285,00

