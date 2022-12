Fortaleza planeja arrecadar mais de R$ 30 milhões com sócio torcedor em 2023

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (21) sua projeção orçamentária para 2023. Com uma receita prevista para R$ 208,6 milhões, o Tricolor do Pici espera que seu programa de sócio torcedor seja ainda mais forte no próximo ano. Somente com o programa, o clube espera arrecadar R$ 31 milhões, um aumento de 15,08% em relação a 2022.

Atualmente, o clube tem 38.754 sócios ativos e já iniciou uma campanha para novas adesões antes do reajuste. Neste ano, o Leão vai competir na Libertadores, assim como no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e Série A. O investimento em futebol deve ser de R$ 132,2 milhões.

ORÇAMENTO DO FORTALEZA PARA 2023

PREVISÃO

R$ 208,6 milhões



PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA

R$ 84,9 mi (Direitos de TV)

R$ 31,4 mi (Sócios)

R$ 29,8 mi (Leão 1918)

R$ 20,3 mi (Bilheteria)

R$ 17 mi (Venda de atletas)

INVESTIMENTO EM FUTEBOL

R$ 132,2 milhões