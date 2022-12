Conmebol divulga calendário da Libertadores de 2023; veja agenda do Fortaleza no início do ano

O Fortaleza inicia a temporada de 2023 com calendário cheio e uma decisão da Libertadores pela frente. A Conmebol divulgou a agenda da competição nesta segunda-feira (19) com as datas do principal torneio da América do Sul, e o primeiro desafio tricolor está programado para fevereiro.

O time do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda participa da 2ª fase eliminatória, etapa que antecede a fase de grupos. O sorteio do adversário será na quarta-feira (21), às 12h, na sede da Conmebol.

Até o sonho de classificação, além desse duelo, o Leão ainda deve superar outro mata-mata. E o início do ano também reserva mais torneios, como o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste.

A necessidade de um elenco mais robusto cresce pelo número de jogos e a ambição leonina, já que o clube defende a conquista dos títulos de 2022. Confira abaixo a data dos principais torneios:

Programação do Fortaleza no início de 2023

Calendário da Libertadores

1ª fase preliminar: 8/2 e 15/2

2ª fase preliminar: 22/2 e 1/3

3ª fase preliminar: 8/3 e 15/3

Sorteio da fase de grupos: 22/3

Fase de grupos: 5/4 até 28/6

Sorteio das oitavas: 21/7

Oitavas de final: 2/8 e 9/8

Quartas de final: 23/8 e 30/8

Semifinais: 27/9 e 4/10

Final: 11/11

Calendário do Campeonato Cearense

1ª fase: 15/1 até 8/2

Quartas de final: 12/2 e 26/2

Semifinais: 12/3 e 19/3

Finais: 2/4 e 9/4

Calendário da Copa do Nordeste

1ª fase: 21/1 até 22/3

Quartas de final: 26/3

Semifinais: 29/3

Finais: 19/4 e 3/5