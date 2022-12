Fortaleza na Libertadores de 2023: veja possíveis adversários do clube na fase eliminatória

O Fortaleza conheceu os possíveis adversários da fase eliminatória da Taça Libertadores de 2023. Com a definição do ranking da Conmebol, os potes do sorteio foram determinados. O evento, inclusive, está marcado para a próxima quarta-feira (21), às 12h (de Brasília), na sede da entidade.

Por conta da classificação junto à Série A de 2022, o Leão inicia na 2ª fase prévia da competição. Pela frente, os adversários serão internacionais - não pode enfrentar o Atlético-MG como primeiro confronto.

Legenda: A Libertadores de 2023 tem os 47 participantes confirmados na próxima competição da Conmebol Foto: divulgação / Libertadores

Na distribuição dos potes, o time cearense está no Pote 1. Assim, enfrentará um dos clubes do Pote 2, que também incluem os três classificados da 1ª fase eliminatória da Liberta, que tem seis times.

Assim, a lista de possíveis rivais do Fortaleza inclui sete países. Os times são Universidad Católica (EQU), Carabobo (VEN), Magallanes (CHI), Deportivo Maldonado (URU), Curicó Unido (CHI), além dos participantes da 1ª fase: Nacional (PAR), El Nacional (EQU), Zamora (VEN), Sport Huancayo (PER), Nacional Potosí (BOL) e Boston River (URU).

Potes da Libertadores (fase eliminatória)

1ª fase prévia da Libertadores

Pote 1

Nacional (PAR)

El Nacional (EQU)

Zamora (VEN)

Pote 2

Sport Huancayo (PER)

Nacional Potosí (BOL)

Boston River (URU)

2ª fase prévia da Libertadores

Pote 1

Atlético-MG

Cerro Porteño (PAR)

Sporting Cristal (PER)

Independiente Medellín (COL)

Millonarios (COL)

Huracán (ARG)

Always Ready (BOL)

Fortaleza

Pote 2

Universidad Católica (EQU)

Carabobo (VEN)

Magallanes (CHI)

Deportivo Maldonado (URU)

Curicó Unido (CHI)

(?) - Classificado da 1ª fase preliminar

(?) - Classificado da 1ª fase preliminar

(?) - Classificado da 1ª fase preliminar

Calendário da Libertadores

Eliminatória prévia à fase de grupos | 8 de fevereiro a 15 de março

Sorteio dos grupos | 22 de março

Fase de grupos | 5 de abril a 28 de junho

Sorteio do mata-mata | 5 de julho

Oitavas de final | 19 a 26 de julho

Quartas de final | 23 a 30 de agosto

Semifinais | 27 de setembro a 4 de outubro

Final | 11 de novembro