Conmebol divulga Ranking de Clubes; veja posições de Ceará e Fortaleza

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira (16) o Ranking de Clubes com Ceará e Fortaleza no TOP-80. River Plate, Palmeiras e Flamengo, respectivamente, ocupam as primeiras posições do ranqueamento.

Por chegar às quartas de final da Copa Sul-Americana nesta temporada, o Alvinegro de Porangabuçu subiu 51 posições em comparação com 2021 - o clube figurava no ano passado na 107ª colocação. Em 2022, o Ceará aparece na 56ª posição.

O Fortaleza, por sua vez, saiu da 229ª colocação para a 78ª posição, tendo aumento de 151 posições, devido à campanha realizada na Taça Libertadores da América. Em 2023, o clube leonino disputará a fase preliminar do torneio.

Para definir a posição dos clubes no ranking, a Conmebol considera o histórico da equipe nas últimas 10 edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o histórico dos clubes em competições sul-americanas e bonifica os campeões locais de cada país.

Veja TOP-10 do Ranking de Clubes da Conmebol

River Plate (ARG) Palmeiras (BRA) Flamengo (BRA) Boca Juniors (ARG) Grêmio (BRA) Nacional (URU) Athletico-PR (BRA) Peñarol (URU) São Paulo (BRA) Santos (BRA)

