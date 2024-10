Ferroviário anuncia técnico Marcelo Vilar para a Taça Fares Lopes

O Ferroviário anunciou nesta sexta-feira (4), o técnico Marcelo Vilar para comandar o time na Taça Fares Lopes. Multicampeão pelo Tubarão da Barra, Vilar esteve recentemente dirigindo o Manaura/AM na Série D do Campeonato Brasileiro, encerrando a primeira fase como líder geral da competição e eliminado nos pênaltis, nas oitavas de final, para o futuro campeão Retrô/PE.

Marcelo chega ao Ferroviário para comandar o time apenas na Copa Fares Lopes. Após o fim da competição, ele retorna para o Manaura/AM.

5ª passagem

Será a quinta passagem de Marcelo Vilar pelo time coral, tendo sido a primeira ainda no começo de sua carreira, em 1999. Na segunda, em 2017, iniciou a campanha que deu o vice-campeonato cearense ao time coral. Já na terceira, acumulou uma sequência de três títulos: Campeão Brasileiro da Série D e Campeão Estadual da Taça Fares Lopes em 2018; e Campeão da Taça dos Campeões Cearense em 2019.

Legenda: Marcelo Vilar é o novo técnico do Ferroviário e vai para sua 5ª passagem pelo clube Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Iniciou a campanha da Série C em 2019 e conquistou também o simbólico título de melhor time do primeiro turno da competição, quando saiu para um novo desafio no restante da temporada. Assumiu o São Caetano (SP) e levantou mais uma taça: campeão da Copa Paulista. Sua mais recente passagem pelo time coral foi em 2020, também pela Série C do Brasileiro.

Na carreira, Marcelo Vilar ainda acumula títulos estaduais pelo Ceará, Treze (PB) e Botafogo (SP), onde também foi Campeão Brasileiro, e a Taça São Paulo de Futebol Júnior pelo Roma (SP). Em 2006, esteve no comando técnico do Palmeiras (SP).

Investimento

Com a chegada do treinador, o Ferrão também inicia a formação do elenco para a competição. Para a Fares Lopes, a diretoria coral irá investir apenas 30% da folha salarial em comparação ao que foi gasto na Série C do Campeonato Brasileiro.

O Tubarão da Barra almeja uma vaga na Copa do Brasil de 2025, que vai para o campeão da competição. O Ferrão está no Grupo A com Fortaleza, Atlético e Tirol.

FICHA DE MARCELO VILAR

Nome: Marcelo Vilar Lima Lopes

Nascimento: 13/05/1961 (63 anos)

Clubes: Itapipoca (CE), Ceará (CE), Fortaleza (CE), Ferroviário, Roma (SP), Ríver (PI), Icasa (CE), Palmeiras (SP), Barueri (SP), Galo Maringá (PR), Central (PE), Treze (PB), Mixto (MT), Botafogo (PB), Caxias (RS), Horizonte (CE), Moto Club (MA), Sergipe (SE), ASA (AL), São Caetano (SP), Fluminense (PI), Nacional (AM) e Manauara (AM).