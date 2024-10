Com propostas para sair, Aylon tem preferência por renovar com o Ceará para 2025

O atacante Aylon tem interesse em permanecer no Ceará para a temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que, apesar de ter recebido propostas para deixar o clube, o atacante está muito feliz no Vovô e tem preferência por permanecer em Porangabuçu para 2025. O seu atual contrato se encerra ao final da temporada 2024.

A informação de que Aylon teria recebido propostas para sair do Ceará foi confirmada tanto pelo executivo de futebol do Vovô, Lucas Drubscky, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, como pelo próprio staff do atacante.

“Teve oferta também para Lucas Mugni, Lourenço, Rafael Ramos, Matheus Felipe, que era a situação do Athletico-PR, além do Barceló, que é contato de gente interessada, o Saulo e o Aylon”, disse o executivo ao Ceará Cast, na última quinta-feira (3).

Apesar das propostas para sair recusadas e do interesse em estender o seu vínculo com o Ceará, Aylon prefere conversas com a diretoria sobre o assunto apenas após o término da disputa da Série B do Brasileirão, conforme apuração do Diário do Nordeste.

O atacante está focado nos nove jogos restantes para o Ceará na competição, tendo em vista que o clube luta na parte de cima da tabela, tentando confirmar o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Aylon tem 32 anos e chegou ao Ceará nesta temporada. Ele soma, com a camisa do Vovô, 44 jogos, 13 gols marcados e três assistências. Apenas na Série B, são 27 partidas disputadas, nove gols e duas assistências. Aylon é o atual artilheiro do torneio, ao lado de Erick Pulga, também do Ceará, e Caio Rangel, do Guarani.