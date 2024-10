Qual a meta de pontuação estabelecida pelo Ceará para conquistar o acesso? Executivo explica

Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, fala sobre a meta de pontuação do clube para conquistar o acesso para a Série A do Brasileiro. Em entrevista ao CearáCast desta semana, o dirigente também reforça

"Não tem nada 100% correto, 100% certo. Antes de começar a competição, a gente fez alguns estudos dos últimos anos, a pontuação média de acesso... Teve ano em que 71 pontos não subiu... 2012. Inclusive meu pai participou dessa Série B, subiu com o Athletico-PR. Subiu com 71, em terceiro colocado. O quarto, com 71 e o quinto colocado 71 e por saldo de gols não subiu. E teve ano em que menos de 60 foi suficiente para subir. Então, assim, a pontuação base que a gente trabalha é de 62 ou 63 pontos. Então, a gente precisa de 17 ou 18 pontos dos 27 que faltam para ser disputados", afirmou o dirigente.

"Vão ter muitas surpresas ainda na competição. A gente pode ter resultado que foi horrível para nós e pode ter resultado que a gente não contava, que coisa maravilhosa aconteceu... Futebol é isso, esse fator do imponderável acontecendo o tempo inteiro. Pode ser que esse número caia. Duvido que aumente muito. É mais ou menos esse norte que temos fixando. Mas como algo a ser alcançado na frente, e a gente preocupado com o trabalho aqui, que é o que de fato a gente pode interferir no processo", completou.

O Ceará volta a campo na segunda-feira (7), quando enfrenta o Sport em jogo decisivo para retornar ao G-4 da Série B. As equipes se enfrentam na Ilha do Retiro, a partir das 21h (de Brasília).

CONFIRA O EPISÓDIO: