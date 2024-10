Rafael Ramos destaca 'foco e seriedade' do Ceará em preparação para duelo direto por G-4 da Série B

O Ceará realizou o quarto dia de atividades na preparação para enfrentar o Sport, pela Série B do Brasileiro. O grupo se reuniu nesta quinta-feira (3), no CT de Porangabuçu, e realizou trabalhos sob o comando do técnico Léo Condé. Em quinto na tabela, o Alvinegro tem duelo decisivo contra o time pernambucano para voltar ao G-4. O lateral-direito Rafael Ramos falou sobre o clássico regional.

"Temos oportunidade de entrar no G-4, de bater um rival direto. Estamos nos preparando com muito foco e seriedade porque o único objetivo é a vitória, para conseguirmos finalmente entrar no G-4 e nos mantermos até o final. Estamos muito focados, com um único objetivo. Todo o grupo está pensando o mesmo. É um rival regional e temos mais vontade ainda de vencer esse clássico", ressaltou Rafael Ramos.

O grupo iniciou o trabalho de movimentação em campo com um aquecimento com bola. Em seguida, o treinador conduziu a atividade focada na parte tática e finalizou com um treino coletivo.

A equipe se reúne novamente nesta sexta-feira (4), para mais um período de treinamentos. O time embarca no domingo, às 21h40, para o duelo contra o time pernambucano. As equipes se enfrentam na segunda-feira (7), a partir das 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro.