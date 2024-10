Delegação do Ceará finaliza participação nos Jogos Escolares Brasileiros com 39 medalhas

A Delegação do Ceará finalizou a participação nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), com 39 medalhas. Foram 7 de ouro, 10 de prata e 22 de bronze). Foram 14 dias de competição, realizada no período de 20 de setembro a 3 de outubro, em Recife (PE).

Os estudantes-atletas competiram em 17 modalidades: individuais: atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, wrestling e xadrez nos naipes feminino e masculino e, ginástica rítmica, no naipe feminino; coletivas: basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia nos naipes feminino e masculino.

A competição teve por finalidade fomentar a participação dos estudantes-atletas brasileiros da educação básica de ensino em atividades desportivas, promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos esportivos.

Para o chefe de delegação do Ceará, Roberto César Lima, a competição revelou novos talentos e formou cidadãos mais conscientes.

“Participar dos Jebs 2024 foi uma experiência única e fundamental para nosso desenvolvimento integral, especialmente para nossos jovens alunos atletas. Além de promover a prática esportiva, essencial para a saúde física e mental, essas competições incentivam valores como disciplina, trabalho em equipe e resiliência. No âmbito da cidadania, os alunos aprendem a lidar com vitórias e derrotas, desenvolvem empatia e respeito pelos adversários, e fortalecem o senso de comunidade. Assim, os Jogos Escolares não só revelam talentos esportivos, mas também formam cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios da vida. Foi uma honra chefiar a delegação cearense mais uma vez”.

Presença dos pais

Na competição tivemos a presença de alguns pais que acompanharam seus filhos nos jogos. Muitos vieram de longe, demonstrando um apoio incondicional e uma torcida vibrante. Ver a dedicação dos familiares, que enfrentaram longas distâncias e se organizaram para estar ao lado dos jovens atletas, fez toda a diferença.

O pai do atleta da modalidade de ciclismo, Érico Bessa, veio do município de Cascavel para incentivar o filho nos JEB’s.

“Eu vim aqui prestigiar esse evento e dar apoio e incentivar ele nessa batalha que é o ciclismo que ele gosta de participar”, disse.

A atleta da modalidade de ciclismo, Helen Santos, 12 anos, teve que esperar seu pai trazer a sua bicicleta de Tejuçuoca. “Meu pai veio de carro com a bicicleta que ainda estava em manutenção, eu estou muito feliz e ele vai aproveitar e vai me dar todo apoio”.

Legenda: Helen Santos, 12 anos com o pai, que trouxe sua bicicleta de Tejuçuoca Foto: Divulgação / Secretaria do Esporte do Estado do Ceará

Veja mais resultados

Vôlei de praia

Nome: Bruna Oliveira

Nome: Thalita Queiroz

Escola: Farias Brito Aldeota

Naipe: Feminino

Município: Fortaleza

Medalha: Ouro

Natação

Nome: Luca Pardi Potrichi

Escola: Christus

Município: Fortaleza

Modalidade: Natação

Prova: 50m costas

Medalha: Bronze

Futsal

Escola: Colégio 7 de Setembro Aldeota

Naipe: Masculino

Município: Fortaleza

Medalha: Bronze

Natação

Nome: Marianna Dantas

Escola: colégio Nova Dimensão

Município: Fortaleza

Prova: 50m costas

Medalha: 4° lugar Série bronze

Nome: Gabriel Cidrão Gurgel

Escola: colégio Kennedy

Município: Fortaleza

Prova: 100m peito

Medalha: 5° lugar final Prata

Nome: Mariah Bocchese

Escola: 7 de setembro

Município: Fortaleza

Prova: 100m peito

Medalha: 6° lugar Série bronze

Nome: Mariana Mendonça Teles

Escola: colégio Batista Santos Dumont

Município: Fortaleza

Prova: 100m peito

Resultado: 7° lugar Série ouro

Nome: Marianna Dantas

Escola: colégio Nova Dimensão

Município: Fortaleza

Prova: 100m costas

8° na serie bronze

Nome: Eduarda Barbosa Magalhães

Escola: colégio cívico Militar batalha do riachuelo

Município: Fortaleza

Prova: 50m livre

8° serie Bronze

Nome: Gabriel Cidrão Gurgel

Escola: colégio Kennedy

Município: Fortaleza

Prova: 50m livre

8° serie Prata

Nome: Sofia Botelho

Escola: Christus

Município: Fortaleza

Prova: 100m borboleta

4° serie Prata

Nome: Mariana Mendonça Teles

Escola: colégio Batista Santos Dumont

Município: Fortaleza

Prova: 50m peito

5° serie ouro

Nome: Mariah Bocchese

Escola: 7 de setembro

Município: Fortaleza

Prova: 50m peito

8° na serie bronze

Nome: Gabriel Cidrão Gurgel

Escola: colégio Kennedy

Município: Fortaleza

Prova: 50m peito

8° serie ouro

Ciclismo

Nome: Helen Dhiovana

Escola: Escola Municipal São Pedro

Município: Tejuçuoca

Prova: Resistência

resultado: 15° colocação

Nome: Érico Bessa filho

Escola: Colégio Cascavelense

Município: Cascavel

Prova: Resistência

Resultado: 16° colocação

Vôlei de praia

Escola: Col. Prof.ª Alice do Carmo Oliveira

Naipe: Masculino

Município: São Benedito

Colocação : 7°

Ginástica artística

Nome: Maria Cecília Sales Gonsalves

Escola: Christus Dionísio torres

Município: Fortaleza

Modalidade: Ginástica artistica

Prova: solo, paralelas assimétricas, salto sobre a mesa, trave de equilibrio

Colocação Geral: 52°

Colocação por equipes: 17°