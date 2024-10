Fortaleza e Ceará lamentam morte de Cid Moreira, ícone do jornalismo brasileiro

Clubes cearenses lamentaram a morte de Cid Moreira, ícone do jornalismo brasileiro, nesta quinta-feira (3). Fortaleza e Ceará se solidarizaram com a família e homenagearam o profissional em notas publicadas nos canais oficiais.

O jornalista, locutor e apresentador faleceu pela manhã, no Hospital Santa Teresa onde estava internado, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Cid estava com 97 anos e tratava uma pneumonia e morreu de falência múltipla dos órgãos.

O Tricolor do Pici relembrou a passagem de Cid pelo Jornal Nacional e a “voz inconfundível” do apresentador. Já o Alvinegro ressaltou a longa trajetória do profissional no jornalismo brasileiro, do início em 1940, na Rádio Difusora de Taubaté, além das primeiras participações na televisão.

VEJA A NOTA DO FORTALEZA:



"O Fortaleza Esporte Clube lamenta a morte de Cid Moreira, jornalista e apresentador que marcou o Brasil com sua voz inconfundível. É impossível ver o Jornal Nacional e não lembrar do seu famoso "Boa noite", que por tantos anos acompanhou a família brasileira frente à TV.

A Instituição deseja conforto aos corações da família e todos os amigos nesse momento doloroso, mas temos a certeza que sua competência e profissionalismo jamais serão esquecidos. Descanse em paz, Cid! Bom descanso!"



VEJA A NOTA DO CEARÁ:



"O Ceará Sporting Club vem, por meio desta, manifestar sua tristeza pelo falecimento de Cid Moreira, um dos maiores nomes da história do jornalismo brasileiro, nesta quinta-feira (03), aos 97 anos. Dono de uma voz potente e inconfundível, Cid Moreira iniciou sua trajetória na comunicação na década de 1940. Após, atuar como contabilista na Rádio Difusora de Taubaté, aos quinze anos. Logo em seguida, foi convidado a compor o quadro de locutores da emissora.

Na década seguinte, Cid Moreira realizou as suas primeiras experiências na televisão apresentando comerciais na extinta TV Rio. A estreia em noticiários, ainda na TV Rio, se deu em 1963 no “Jornal de Vanguarda”, que marcou o início de sua carreira no jornalismo televisivo. Nos anos seguintes trabalhou nas emissoras como Tupi, Globo, Excelsior e Continental.

No final da década de 1960, formou dupla com Hilton Gomes e juntos apresentaram a primeira edição do Jornal Nacional. Em seguida, com Sérgio Chapelin, seguiu apresentando o Jornal Nacional por 26 anos, tornando o seu “boa noite” uma das marcas da televisão brasileira. Em paralelo, Cid Moreira participou da apresentação do Fantástico desde a estreia, em 1973.

Além da participação no telejornalismo brasileiro, a voz de Cid Moreira ficou eternizada na locução de passagens da Bíblia Sagrada. Cid Moreira era casado com a jornalista Fátima Sampaio e teve três filhos. O Alvinegro deseja força aos familiares de Cid Moreira em um momento de tamanha dor e se une aos fãs da carreira de Cid Moreira no luto pela perda do jornalista."