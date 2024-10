CBF confirma mudança de Sport x Ceará para a Ilha do Retiro, reaberta após obras

A partida entre Sport e Ceará, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, será disputada no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE), e não mais na Arena Pernambuco. A alteração foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O estádio foi reaberto após um período fechado para obras e o Sport solicitou à entidade a transferência da partida para a Ilha. O pedido foi acatado pela CBF após aval concedido depois de vistorias dos órgãos competentes.

Legenda: Aylon durante jogo entre Ceará e Sport Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O confronto entre Sport e Ceará está marcado para a próxima segunda-feira (7), às 21h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente adversários diretos na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão.

O Sport é o atual terceiro colocado, somando 47 pontos em 28 rodadas disputadas. Já o Ceará está na sexta colocação, com 45 pontos conquistados depois de 29 rodadas. No primeiro turno, os times empataram em 0 a 0 no Castelão.