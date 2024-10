Sob comando de Léo Condé, Ceará conquistou quase 60% dos pontos da Série B até a 29ª rodada

Léo Condé chegou aos 16 jogos no comando do Ceará na Série B na vitória diante do Brusque, e a equipe tem conseguido crescer na competição. Em sexto lugar, o grupo tem 45 pontos. Mais da metade deles (57,7%) conquistados após a chegada do técnico, numa sequência de recuperação importante em busca do acesso nesta final da disputa.

Nesta temporada, o Vovô chegou aos 45 pontos na 29ª rodada, apenas dois a menos que o Mirassol, último da zona de classificação para o acesso. Sport (47), Santos (53) e Novorizontino (54) completam o G-4. Em quinto está o Vila Nova (46).

Das 16 partidas no comando do time, Léo Condé venceu oito, empatou duas e perdeu seis. Foram 26 somados, quase 60% do que o time soma na competição. Além disso, o time marcou 26 gols, sofreu 18 e ficou cinco duelos sem ter a defesa vazada.

Na 29ª rodada de 2023, o Alvinegro estava em 11º com 42 somados e finalizou a competição em 11º, com 50. A diferença para o Atlético-GO, quarto colocado ano passado e que subiu para a Série A ao somar 64 na tabela, foi de 14 pontos. Acima do Dragão, avançaram também Criciúma (64), Juventude (65) e Vitória (72).

O Alvinegro volta a campo na segunda-feira (7), quando enfrenta o Sport em jogo da 30ª rodada da Série B. O duelo será na Ilha do Retiro, a partir das 21h (de Brasília). O Vovô precisa vencer para voltar ao G-4 da competição.

LÉO CONDÉ NO COMANDO DO CEARÁ