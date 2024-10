Lucas Drubscky fala sobre chances de acesso, “bicho” para jogadores e propostas para destaques

O Cearácast recebeu o executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, que destacou as chances de acesso na reta final da Série B e o "bicho" prometido para o elenco alvinegro. O dirigente falou sobre a janela de transferências do time de Porangabuçu, com chegadas de atletas e propostas recebidas pelos destaques do Vozão. Com apresentação de Samuel Conrado, o bate-papo contou ainda com o repórter do Diário do Nordeste Daniel Farias.

Ao lado de Haroldo Martins, diretor de futebol, Lucas Drubscky comanda o departamento de futebol do time alvinegro. O profissional chegou ao Ceará em novembro de 2023, depois de passagem pelo Guarani, de Campinas. No Vozão, a meta estabelecida para a temporada inclui, essencialmente, o acesso para a Série A ao final da temporada.

O departamento de futebol do clube conta ainda com João Paulo Sanches, como coordenador, e Ricardinho, que assumiu o posto de assessor do departamento de futebol.

ASSISTA O CEARÁCAST