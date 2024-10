Moisés lamenta derrota do Fortaleza em retorno após lesão: 'É corrigir os erros'

O atacante Moisés lamentou a derrota do Fortaleza por 3 a 1 para o Grêmio na noite desta sexta-feira (4), pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, que retornou de lesão e entrou na segunda etapa, avaliou o resultado na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

"Fico feliz de ter voltado após lesão. O jogo foi difícil, sabíamos da dificuldade que seria. Mas se nós quisermos continuar com o sonho do título, precisávamos ganhar. Temos que aproveitar a data fifa, treinar, corrigir os erros e quem sabe seguir sonhando com o título."

Próximo jogo

Invicto em casa e melhor mandante, o Leão tentará se recuperar na Serie A contra o Atlético/MG. O time cearense volta a jogar no dia 16, no Castelão, contra o Galo, às 21h45, pela 30º rodada. O Tricolor está em 3º na Série A com 55 pontos em 29 rodadas.