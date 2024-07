França elimina a Bélgica, com gol no fim, e avança as quartas de final da Eurocopa

A França venceu a Bélgica, por 1 a 0, nesta segunda-feira (1º), na Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf, e avançou as quartas de final da Eurocopa. A seleção francesa foi melhor durante todo o confronto, mas só conseguiu abrir o placar aos 40 minutos da etapa final, após o zagueiro belga Jan Vertonghen desviar a finalização de Kolo Muani, contra a própria baliza.

Com este resultado, os franceses se classificaram às quartas de final da competição, onde enfrentarão o vencedor do duelo entre Portugal e Eslovênia. Do outro lado, a Bélgica se despede do torneio.

O jogo das quartas acontece no próximo dia 5 (sexta-feira), às 16h (de Brasília), em Hamburgo. Já os belgas só retornam aos gramados no dia 6 de setembro, diante de Israel, pela primeira rodada da Liga das Nações da UEFA.

COMO FOI O JOGO

A França foi melhor desde os primeiros minutos de jogo. Logo aos dois minutos, Rabiot recebeu bom passe de Tchouaméni e, de canhota, finalizou para fora. Oito minutos depois, a França retornou novamente ao ataque. Dessa vez Rabiot foi quem achou Griezmann, bem posicionado, que dominou e finalizou firme, mas o goleiro Casteels, fez a defesa no centro do gol.

A Bélgica chegou, pela primeira vez, aos 26 minutos com Carrasco, que recebeu o cruzamento de Openda, mas foi travado pela defesa no momento do chute. Os franceses continuaram tentando abrir o placar. Aos 34, Koundé levantou na área para Thuram, que cabeceou junto à marca do pênalti. Porém, a bola saiu à direita do gol para tiro de meta.

Aos 39, Tchouaméni arriscou de longe, mas mandou pela esquerda da meta. Próximo ao final da primeira parte do jogo, Tchouaméni aproveitou a bola mal afastada pela defesa belga e chegou batendo, mas exagerou na força e mandou por cima.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, a França foi superior e começou a etapa final pressionando. Aos três minutos, Tchouaméni bateu, mais uma vez, com categoria no canto esquerdo, mas o arqueiro Casteels espalmou para escanteio.

Na sequência, após a defesa afastar o escanteio de Griezmann, Mbappé dominou, levou para o meio e bateu, mas travado pelo defensor belga. Aos oito, Mbappé tentou com uma jogada semelhante, mas dessa vez pegou muito embaixo da bola e ela saiu por cima da meta.

A Bélgica até conseguiu chegar novamente na meta francesa, com Lukaku. Aos 25 da etapa final, o centroavante recebeu dentro da área e conseguiu o chute, porém Maignan fez a defesa para salvar a França.

Depois de ter sido superior na partida, a França finalmente abriu o marcador, aos 40 minutos da segunda etapa, depois de uma boa troca de passes, Kolo Muani recebeu de Kanté, entrou na área e finalizou. A bola desviou em Vertonghen e enganou o goleiro.