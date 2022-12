Fortaleza aprova orçamento recorde para 2023; veja detalhes

O Fortaleza aprovou a projeção orçamentária para 2023, com receita prevista de R$ 208,6 milhões, nesta terça-feira (20). A proposta foi aceita em reunião do Conselho Deliberativo, que teve a participação do Diretor Financeiro, Maurício de Oliveira, e do Presidente do Conselho Fiscal, Marcos Almeida.

Neste ano, o Leão vai competir na Libertadores, assim como no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e Série A. O investimento em futebol deve ser de R$ 132,2 milhões.

Em 2022, a receita bruta foi de R$ 141 milhões, enquanto 2021 registrou R$ 113 milhões, com reajuste posterior para R$ 92,7 milhões.

Marcos Almeida Presidente do Conselho Fiscal "Foi um marco, não somente para o Clube, mas para o futebol cearense, a aprovação do maior orçamento do nosso futebol. Isso nos deixa orgulhosos e demonstra o crescimento do Fortaleza, ao mesmo tempo que nos traz uma responsabilidade ainda maior para propiciar ao torcedor mais um ano de conquistas".

Orçamento do Fortaleza para 2023

Previsão

R$ 208,6 milhões

Principais fontes de receita

R$ 84,9 mi (Direitos de TV)

R$ 31,4 mi (Sócios)

R$ 29,8 mi (Leão 1918)

R$ 20,3 mi (Bilheteria)

R$ 17 mi (Venda de atletas)

Investimento em futebol

R$ 132,2 milhões

>> Confira orçamento completo aqui