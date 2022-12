Argentino Christian Bernardi é o novo reforço do Fortaleza para 2023

O argentino Christian Bernardi é o novo reforço do Fortaleza. O clube fez o anúncio na manhã desta quarta-feira (28), nas redes sociais. O Leão adquiriu 100% dos direitos do jogador por U$ 200 mil dólares (pouco mais de 1 milhão de reais). O contrato do meio-campista vai até dezembro de 2024. Ele desembarca na capital cearense em janeiro.

No Leão do Pici, o jogador terá a primeira experiência internacional como atleta. O jornal argentino Olé informou que o armador chegou a ser sondado pelo Racing, mas a oferta do time nordestino agradou mais.

Em 2022, atuou em 48 partidas pela equipe, marcou quatro gols e deu quatro assistências. O atleta foi revelado no Gimnasia e tem passagem pelo Instituto, também da Argentina. Pelo Colón, conquistou a Copa da Liga Argentina.

"É uma contratação bastante validada pelo Vojvoda. Fez uma Libertadores muito boa em um passado recente pelo Colón e estava sendo procurado por grandes clubes da Argentina. E quando chegou a possibilidade dele vir para o Fortaleza, conversou com a gente, conversou também com o Vojvoda", revelou Marcelo Paz, presidente do clube.

Bernardi é o quarto argentino no elenco e o quinto estrangeiro. Ele se junta a Emanuel Brítez, Silvio Romero, Valentín Depietri e o venezuelano Rómulo Otero.

FOCO EM 2023

Aos 32 anos, Christian Bernardi é o quarto reforço do Leão do Pici com foco na temporada de 2023. O armador chega do Atlético Colón, onde atuava desde 2016 e tornou-se ídolo. Além dele, o Fortaleza contratou Bruno Pacheco, João Ricardo e repatriou Yago Pikachu.

FICHA TÉCNICA

Nome: Cristian Bernardi

Idade: 10/03/1990 32 anos

Posição: meio-campista

Clubes: Gimnasia-ARG, Instituto-ARG e Colón-ARG