Pikachu valoriza retorno ao Fortaleza e exalta a Libertadores: 'nosso principal objetivo'

Um dos destaques do Fortaleza no ano de 2022, Yago Pikachu foi a contratação mais comemorada pelo torcedor tricolor. Na volta ao Leão do Pici, o jogador deixou claro que o clube sempre foi sua prioridade.

“Uma das coisas que frisei sempre era que queria sair daqui pela porta da frente, para que quando tivesse uma oportunidade eu pudesse voltar. Sem dúvida o Fortaleza foi a primeira opção, tanto minha como da minha família, por tudo que vivi aqui. Espero retribuir da melhor maneira possível”, enfatiza.

O jogador atuou no Leão até julho deste ano e foi artilheiro da temporada com 17 gols. Além disso, deu oito passes para gols e fechou sua primeira passagem no Leão com 25 participações diretas em gols.

Legenda: Yago Pikachu foi um dos reforços do Fortaleza que se apresentaram nesta segunda-feira Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

POSICIONAMENTO

Pikachu viveu seu auge no Fortaleza de Vojvoda atuando como ala pelo lado direito, quando o treinador argentino utilizava o esquema de 3–5-2. Com a mudança de esquema, ele fala um pouco sobre como pode se adaptar às mudanças técnicas dentro do elenco.

“Onde eu vou jogar depende mais do treinador. Ele exige de nós que a gente jogue em várias posições no campo. Não sei qual função eu vou exercer aqui (…) mas posso fazer lateral, meia pela direita, mas isso cabe ao treinador decidir. Vou tentar me encaixar da melhor maneira possível onde for. E ele já me conhece muito bem e temos a temporada toda para analisar o melhor estilo de jogo”, pontua.

LIBERTADORES

Um dos destaques na campanha do Leão este ano, Pikachu estará de fora dos primeiros confrontos do time contra o Deportivo Maldonado pela fase preliminar. O atleta cumpre punição pela expulsão na última partida que disputou contra o Estudiantes.

Mesmo sendo desfalque certo para esse primeiro objetivo, ele fez questão de pontuar a importância desse confronto como o principal a ser atingido nesse início de ano.

“Todo mundo está muito motivado, todo mundo feliz com esse retorno (á competição). A gente sabe que tem que trabalhar muito, são dois jogos difíceis. Então precisamos nos preparar da melhor maneira para conseguir avançar e esperar o próximo adversário e conseguir a vaga na fase de grupo. Nosso principal objetivo no momento é sim a Libertadores, apesar de ter Estadual e Copa do Nordeste, mas acho que as fichas estão voltadas para esses jogos”, afirma.

BASE FIRME PARA 2023

Como o Fortaleza manteve uma base importante e consistente de atletas de uma temporada para outra, muitos já conhecem e atuaram com Pikachu neste ano.

O atleta também valoriza a importância de ter um elenco já entrosado como vantagem para 2023.

“Você já sai na frente dos seus concorrentes, tanto na Copa do Nordeste, como no Estadual. Isso é muito importante porque todo mundo já se conhece. Manteve também a comissão técnica e isso é muito importante. Assim a gente não sofre tanto, com uma possível reformulação a gente perde muito”, afirma.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil