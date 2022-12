Fortaleza acerta contratação de meia Bernardi, diz jornalista argentino

A imprensa argentina dá como certa a vinda do meia Bernardi para o Fortaleza. Segundo o jornalista César Luis Merlo, da TYCsports, a contratação está definida. Segundo Merlo, o jogador fará uso de uma cláusula de saída que tem com o Colón e assinará com o Fortaleza até 2025.

🚨Cristian Bernardi es nuevo refuerzo de Fortaleza 🇧🇷.

*️⃣El futbolista ejecutará la cláusula de salida que tiene con Colón de Santa Fe y viajará en los próximos días a Brasil para firmar hasta diciembre de 2025.

ℹ️Con @AdriDriussi pic.twitter.com/8o0kp9zkcf — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 26, 2022

Cristian Bernardi, de 32 anos, disputou 48 partidas pelo Colón em 2022, com quatro gols marcados e quatro assistências.

O meio-campista chegou ao clube em 2017 e viverá no Fortaleza sua primeira experiência internacional. Na carreira, soma passagens por Gimnasia Concépcion e Instituto, além do Colón.

Ele seria reposição para o setor de meio campo, já que Lucas Lima e Matheus Vargas deixaram o clube.

Cristian Bernardi | Ficha Técnica

Nome: Cristian Bernardi

Idade: 32 anos (10/03/1990)

Posição: meio-campista

Clubes que passou: Gimnasia Concépcion, Instituto e Colón

Título(s): Copa da Liga Argentina (2020-21)