Fortaleza acerta contratação de lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Ceará

O Fortaleza acertou a contratação do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Ceará. O defensor de 31 anos foi adquirido em definitivo pelo Leão com vínculo de duas temporadas, até dezembro de 2024. A informação é do repórter Lucas Catrib, do GE.

Com a negociação avançada, o jogador não se reapresentou junto ao elenco alvinegro nesta sexta-feira (16), no CT de Porangabuçu. O vínculo no Vovô era até o fim de 2023, mas o rebaixamento à Série B do Brasileiro fez o time reajustar o elenco e negociar peças no mercado.

No lado tricolor, é apenas o segundo reforço para 2023: o primeiro foi o ala direito Yago Pikachu. O clube superou a concorrência do Cruzeiro e desembolsou R$ 2 milhões para acertar com o jogador.

Pacheco chegou ao Ceará em 2020. Referência técnica e de liderança, o lateral-esquerdo atuou em 148 partidas, com um gol e 10 assistências. Revelado pela Ferroviária/SP, atuou em times como Ipatinga/MG, Guarani/SP, Bragantino, Atlético-GO e a Chapecoense.