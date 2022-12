Acertado com o Fortaleza, Bruno Pacheco se despede do Ceará nas redes sociais: 'muito obrigado'

Bruno Pacheco

"Ciclos normalmente começam, tê um meio e um fim. Hoje encerro meu ciclo no Ceará SC, com a certeza de que me dediquei ao máximo ao clube e sempre dei o meu melhor! Meu muito obrigado à torcida do Ceará pelo apoio durante esses 3 anos. Aos meus colegas, comissão técnica, funcionários do clube e todo Staff. É hora de começar um novo ciclo em minha carreira. Feliz pelo novo desafio e mirando grandes objetivos. Vamos em frente, sempre!"