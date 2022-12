'É um atleta que o Vojvoda sempre gostou', diz Marcelo Paz sobre a contratação de Bruno Pacheco

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ex-Ceará, nesta sexta-feira (16). A equipe leonino investiu R$ 2 milhões para adquirir 80% dos direitos do atleta. O vínculo do jogador será de duas temporadas, até dezembro de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz declarou que o técnico Juan Pablo Vojvoda "sempre gostou do Bruno Pacheco" e que o ex-Ceará priorizou o clube leonino para trabalhar em 2023.

"É um atleta que desde que o Vojvoda chegou no Fortaleza ele sempre gostou do Bruno Pacheco, sempre achou um atleta interessante de atuar contra. E agora que a gente teve a necessidade de ir para o mercado nessa posição, a gente conseguiu o acerto com ele. Ele priorizou o Fortaleza nesse momento de mercado, que tinha outros clubes, mas ele queria ficar na cidade, queria jogar com a gente, sempre demonstrou um respeito muito grande também pelo Ceará. Ele reconhece o trabalho que foi feito lá, então tudo de forma muito profissional", disse Paz.

Marcelo Paz ainda detalhou a negociação com Bruno Pacheco e com o Ceará ressaltando o profissionalismo nas tratativas.

"Acertamos com o jogador, acertamos com o Ceará, de forma muito profissional. Eu mesmo conversei pessoalmente com o atleta, olho no olho. Sentimos nele um respeito muito grande pelo Fortaleza, de vestir a nossa camisa. O jogador estava muito cobiçado no mercado nacional, e é uma posição de muita disputa no futebol brasileiro que é a lateral-esquerda. Um atleta que tem um lastro muito grande de Série A, que conhece a cidade, e que enfrentou o Fortaleza várias vezes", contou.

Em 2022, Bruno Pacheco atuou em 38 partidas pelo Ceará, com um gol marcado e quatro assistências concedidas.

