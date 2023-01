Richard avalia preparação e oportunidade na meta do Ceará: 'fazer o meu melhor a cada jogo'

Na expectativa pela estreia como titular na temporada do Ceará, o goleiro Richard destacou a oportunidade em 2023 no Ceará. Em coletiva nesta sexta-feira (13), no CT de Porangabuçu, o arqueiro avaliou o início dos trabalhos do Vozão e o primeiro compromisso do Alvinegro.

Um dos remanescentes da temporada passada, Richard teve poucas chances na meta do Ceará em 2022. Com o maior período de preparação, o atleta avalia que o Ceará larga na frente por isso.

Richard Goleiro do Ceará "A gente teve um tempo maior de preparação, a parte física a gente vai entrar em campo melhor do que nos últimos anos. Tem bastante gente nova, se conhecendo ainda, mas creio que a gente vai crescer muito durante a competição", assegura o arqueiro.

PRIMEIRO ADVERSÁRIO

Há cinco temporadas no Ceará, Richard ainda não conheceu o Cariri cearense, vai ser sua primeira vez em Juazeiro do Norte. O arqueiro destacou que a comissão de Morínigo passou estudos sobre o adversário e o campo de jogo da Arena Romeirão.

Richard Goleiro do Ceará "Não conheço a cidade, mas já ouvi falar da cidade bem legal, bonita, com uma arena nova, e a gente estudou até o estádio, que passaram para nós. A estreia é sempre um jogo especial, um jogo diferente mas creio que vamos crescer durante a competição, até porque a gente tem jogadores novos que conhecem pouco o clube. Quando eles entrarem em campo, sentirem o peso da camisa, o calor do torcedor, creio que vamos crescer e fazer grandes campeoantos", detalha Richard.

OPORTUNIDADE EM 2023

Na temporada anterior, Richard fez apenas cinco partidas, duas pela Copa do Nordeste, duas pela Copa Sul-Americana e apenas uma no Brasileirão. A disputa, até então, era com João Ricardo que trocou o Ceará pelo arquirrival.

"É bom para o clube, cada um tem suas virtudes e o treinador escolhe aquele que atende melhor ao estilo de jogo dele. O clube está sempre bem servido na posição, desde que cheguei aqui é a posição que menos se fala que precisa", apontou o jogador.

ASSISTA A COLETIVA: