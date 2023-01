Sem definição sobre cota da Série B, Ceará ainda não apresentou previsão orçamentária

Prestes a estrear na temporada, o Ceará ainda não apresentou a previsão orçamentária de 2023. Entre os imbróglios, a diretoria espera a confirmação do valor a ser recebido da cota da Série B. Os números ainda serão passados ao Conselho Deliberativo do clube.

Após alcançar o maior orçamento de sua história na temporada passada, o Ceará terá queda na arrecadação após rebaixamento para a divisão de acesso. O clube terá que recalcular a rota, com a diminuição dos valores em relação a premiações e cotas relacionadas a direitos de transmissão.

SEM COTA DA SÉRIE B

O Ceará espera o posicionamento da CBF sobre o valor a ser recebido com os direitos de transmissão. A entidade máxima do futebol brasileiro ainda não definiu qual empresa ficará com a exibição da competição na televisão.

A falta de definição foi mais um fator que atrasou a divulgação do balanço que o clube ainda irá apresentar ao público.

TEMPORADA PASSADA

Ao final do ano de 2021, o Vozão apresentou a previsão de orçamento para a temporada seguinte com um valor que chegava à casa de R$ 163 milhões. Deste montante previsto do ano passado, R$ 110 milhões seriam investidos no futebol profissional.

A meta do clube, na época, era estar entre os dez maiores clubes do país até 2024. O equilíbrio financeiro e a consolidação na elite do futebol nacional davam essa margem de crescimento à agremiação. Porém, a queda para a Série B alterou os planos do Alvinegro.

VENDA DE JOGADORES

Com a reformulação para a nova temporada, o Ceará fez caixa com a venda de alguns jogadores. Entre as negociações conhecidas, estão os casos de Marcos Victor (R$ 3,5 milhões), Lima (R$ 2,8 milhões) e Fernando Sobral (R$ 4 milhões).

Os valores das vendas do zagueiro Messias e do atacante Mendoza ao Santos não foram apontados. Os dois clubes assinaram um acordo de confidencialidade sobre o que foi desembolsado pelo Alvinegro Praiano.